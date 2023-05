Trinseo startet Pilotbetrieb einer Anlage zur Auflösung von Polycarbonat in den Niederlanden

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, meldete heute die Einweihung seiner Pilotanlage zur Auflösung von Polycarbonat (PC) in Terneuzen (Niederlande) am 5. April 2023. Die neue Pilotanlage ist ein wichtiger Schritt von Trinseo im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit und ein Teil des Weges zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens. Einer der Ehrengäste auf der Einweihungsfeier war Jo-Annes de Bat, der für die regionale Wirtschaft zuständige niederländische Landrat.

Trinseo is excited to announce the inauguration of our polycarbonate (PC) dissolution pilot plant in Terneuzen, the Netherlands. This technology allows us to extract 100% recycled PC for use in new materials. (Photo: Business Wire)

Ein Kernelement der Innovation von Trinseo ist die Entwicklung und Bereitstellung von nachhaltigen Lösungen. Dies ist in allen unseren Geschäftsbereichen eine treibende Kraft für unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. In unserer derzeitigen F&E-Phase befindet sich die hochmoderne Pilotanlage noch in einem vorübergehend eingerichteten Bereich am Trinseo-Standort Terneuzen, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt in das im Bau befindliche zentrale Verfahrensforschungslabor am selben Standort verlegt.

Beim "Auflösungs-Recycling" handelt es sich um ein physikalisches Recyclingverfahren, bei dem das benötigte Polymer mit Hilfe von Lösungsmitteln extrahiert wird. Die so gewonnenen Polymere werden dann zur Herstellung neuer Recycling-Polymere verwendet. Die Trinseo-Technologie zur Auflösung von Polycarbonat (PC) ist eine fortschrittliche Technologie, mit der PC-haltige Post- oder Pre-Consumer-Materialien - beispielsweise Teile aus der Automobil- oder Unterhaltungselektronik, die auch mit anderen Kunststoffen, Metall oder sogar Glas vermischt sein können - ohne jede Vorbehandlung direkt dem Lösungsmittel zugeführt werden können. Das Lösungsmittel löst das in den ausgedienten Teilen enthaltene PC, während alle anderen Nicht-PC-Materialien zurückbleiben, die dann für andere Recyclingzwecke verwendet werden können. Das extrahierte gelöste PC ist zu 100 % wiederverwertetes PC, das zur Herstellung neuer Materialien für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, etwa für Mobiltelefonhüllen, Druckergehäuse oder Fahrzeugteile.

"Wir sind begeistert von der gelungenen Inbetriebnahme der Pilotanlage zur Polycarbonat-Auflösung”, sagte Francesca Reverberi, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer bei Trinseo. "Diese Technologie erweitert das Potenzial der Kreislaufwirtschaft deutlich.”

"Dies ist ein echter F&E-Meilenstein auf der Reise von Trinseo zur Nachhaltigkeit”, ergänzte Han Hendriks, Senior Vice President und Chief Technology Officer. "Durch die Erweiterung unserer Leistungsfähigkeit und Organisation im Bereich Forschung und Entwicklung werden wir bald noch mehr robuste Innovationen in der Pipeline haben.”

Die Pilotanlage wird für Trinseo eine wichtige Rolle für das Erreichen seiner Nachhaltigkeitsziele für 2030 spielen, denn sie wird das Recycling beschleunigen und die Verfügbarkeit von nachhaltigen Rohmaterialien erhöhen.

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf fantasievolle, intelligente und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Weise zum Leben zu erwecken, indem er sein überragendes Know-how, zukunftsweisende Innovationen und erstklassige Materialien kombiniert, um für Unternehmen und Verbraucher Mehrwert zu schaffen.

Von der Entwicklung bis hin zur Fertigung profitiert Trinseo von seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen und bewältigt so die einzigartigen Herausforderungen von Kunden aus einer Vielzahl an Branchen, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität..

Die rund 3.400 Trinseo-Mitarbeiter schaffen an Unternehmensstandorten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen mit Kunden aus aller Welt mit grenzenloser Kreativität völlig neue Möglichkeiten. Im Jahr 2022 erzielte Trinseo einen Nettoumsatz von rund 5,0 Milliarden US-Dollar. Erfahren Sie mehr auf www.trinseo.com, und folgen Sie Trinseo auf LinkedIn, Twitter, Facebook und WeChat.

Diese Pressemitteilung kann sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, zu denen unter anderem Aussagen zu Plänen, Zielsetzungen, Zielen, Projektionen, Prognosen, Strategien, künftigen Ereignissen oder Leistungen sowie zugrunde liegende Annahmen und andere Aussagen gehören, die keine Aussagen über historische Fakten sind oder Garantien oder Zusicherungen für zukünftige Leistungen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie "erwarten", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "Ausblick", "werden", "können", "könnten", "sehen", "tendieren", "annehmen", "potenziell", "wahrscheinlich", "Ziel", "planen", "erwägen", "anstreben", "versuchen", "sollten", "könnten", "würden" oder Ausdrücken mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzung des Managements in Bezug auf derzeit verfügbare Informationen wieder und basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Unternehmens in Bezug auf dessen Geschäftstätigkeit, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unwägbarkeiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, Freisetzungen von Chemikalien an oder von unseren Standorten erfolgreich zu untersuchen und zu beheben, die damit verbundenen Kapitalaufwendungen zu erbringen, Sanierungskosten Dritter zu erstatten oder etwaige behördliche Strafen oder andere Ansprüche zu begleichen, ferner unsere Fähigkeit, unsere Geschäfts- und Transformationsstrategie erfolgreich umzusetzen, Kostensteigerungen oder Unterbrechungen bei der Versorgung mit Rohstoffen, höhere Energiekosten, unsere Fähigkeit, erfolgreich Kosteneinsparungen zu erzielen und die Rentabilität durch Umstrukturierungsinitiativen zu steigern, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf unser Geschäft auswirken, die Bedingungen in der Weltwirtschaft und auf den Kapitalmärkten sowie die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K unter Teil I, Punkt 1A - "Risk Factors" (Risikofaktoren) und an anderer Stelle in unseren anderen Berichten, Einreichungen und bereitgestellten Unterlagen genannten Faktoren, die wir von Zeit zu Zeit bei der U. S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) von Zeit zu Zeit vorlegen. Aufgrund dieser oder anderer Faktoren können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Daher empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

