Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

15.11.2025 18:44:37

Troluce Capital Advisors Unloads Over One Million NuScale Power Shares

According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Troluce Capital Advisors LLC reported selling its entire stake of 1,015,000 shares in NuScale Power Corporation (NYSE:SMR). The transaction was valued at $40,153,400 based on the Q3 average price. The fund now holds no shares of the company in its reportable portfolio.Troluce Capital Advisors LLC sold out its position in NuScale Power Corporation and now holds no shares in its 13F reportable portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
