Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
15.11.2025 18:44:37
Troluce Capital Advisors Unloads Over One Million NuScale Power Shares
According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Troluce Capital Advisors LLC reported selling its entire stake of 1,015,000 shares in NuScale Power Corporation (NYSE:SMR). The transaction was valued at $40,153,400 based on the Q3 average price. The fund now holds no shares of the company in its reportable portfolio.Troluce Capital Advisors LLC sold out its position in NuScale Power Corporation and now holds no shares in its 13F reportable portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)