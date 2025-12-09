Tronox Holdings Aktie
WKN DE: A2PGGB / ISIN: GB00BJT16S69
|
09.12.2025 18:47:49
Tronox Shares Jump Over 32% On Financing Support For Rare Earth Expansion
(RTTNews) - Tronox Holdings plc (TROX) shares surged 32.13 percent to $4.95 on Tuesday, rising $1.2050, after announcing it received coordinated non-binding and conditional Letters of Support from Export Finance Australia and the U.S. Export-Import Bank.
TROX is trading at $4.9550 after opening at $4.6500, with shares moving between $4.3000 and $5.2500 so far today on the New York Stock Exchange. Trading volume has surged to 22,427,456 shares, far above the average of 4,018,239.
The stock's 52-week range is $2.8600 to $11.9300, with today's rally pushing it firmly toward the upper half of its yearly trading band.
The letters detail options for financing that could be up to $600 million, aimed at boosting Tronox's rare earth supply chain projects. This includes extending mines, developing infrastructure, and enhancing cracking and leaching capacities.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tronox Holdings PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Tronox legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Tronox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Tronox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Tronox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Tronox Holdings PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tronox Holdings PLC Registered Shs
|3,24
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.