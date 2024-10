Trotz höherer Risikovorsorge: Bank of America übertrifft Gewinnprognosen im Q3 - Bank of America-Aktie mit Plus

Allerdings fiel der Gewinnrückgang nicht so stark aus, wie Experten es erwartet hatten. In den drei Monaten bis Ende September sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar (rund 5,9 Mrd Euro) gefallen, teilte die US-Großbank Bank of America am Dienstag in Charlotte mit. Je Aktie waren das 81 Cent nach 90 Cent vor einem Jahr. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet. Grund für den Gewinnrückgang waren deutlich höhere Kosten und eine gestiegene Risikovorsorge für Kreditausfälle. Die beiden Faktoren hatten das Ergebnis bereits im zweiten Quartal belastet. Die Erträge der Bank stiegen im dritten Jahresviertel hingegen leicht auf 25,3 Milliarden Dollar. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.

Die Aktie der Bank of America legt an der NYSE zeitweise 1,28 Prozent auf 42,45 US-Dollar zu.

CHARLOTTE (dpa-AFX)