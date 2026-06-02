BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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02.06.2026 16:35:19
Trump appoints Bill Pulte as acting intelligence chief
Pulte will take over the role of acting director of national intelligence after the departure of Tulsi Gabbard. He will be involved in important security matters as the US war with Iran continues.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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