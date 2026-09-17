BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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17.09.2026 23:59:26
Trump hails 'major progress' in setting up US base in Poland
The location of the permanent US military base in Poland could be announced "very soon," Donald Trump has said. The US president also praised the leadership of his Polish counterpart, Karol Nawrocki.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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