Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
08.12.2025 14:17:55
Trump Looms Over Netflix’s Deal for Warner Bros. Discovery
President Trump said the acquisition “could be a problem,” suggesting he will insert himself into the regulatory review of the transaction.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
