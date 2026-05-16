Command Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0MZNP / ISIN: ZAE000023131
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16.05.2026 05:55:19
Trump says IS second in command killed in Nigeria
US President Donald Trump said Abu-Bilal al-Minuki, a high-ranking member of the "Islamic State," was killed in a joint mission between US and Nigerian forces.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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