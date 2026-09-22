22.09.2026 18:14:38

Trump will Begriff KI mit 'Superintelligenz' ersetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den Begriff "Superintelligenz" anstelle der gewohnten Bezeichnung Künstliche Intelligenz etablieren. In amerikanischen Regierungsdokumenten werde künftig von Superintelligenz die Rede sein - und hoffentlich werde der Rest der Welt das übernehmen, sagte Trump vor der UN-Vollversammlung. Der Begriff Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen, begründete der US-Präsident seinen Vorstoß. "Und sie ist nicht fake. Sie ist tatsächlich erstaunlich."

Zugleich bekräftigte Trump, dass er auf eine beschleunigte KI-Entwicklung in den USA setzt - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Ich werde nicht das Wachstum von etwas abwürgen, das größer sein wird als die Industrie-Revolution", sagte er in New York. Die USA seien bei KI China und dem Rest der Welt weit voraus, und dies werde auch so bleiben.

Aufsehenerregende Warnungen

Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen. Sie sehen das Risiko, dass die Technologie der Kontrolle durch Menschen entgleiten könnte.

Einige Forscher aus der Branche warnen auch, dass KI unter Umständen die Menschheit auslöschen könne. Solche Szenarien sind allerdings umstritten. Zugleich gibt es in den USA eine wachsende Bewegung gegen den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, unter anderem weil die Anlagen Strom und Wasser verteuern. Das bekommt auch Trumps Republikanische Partei vor den Parlamentswahlen im November zu spüren./so/DP/mis

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