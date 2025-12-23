:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
23.12.2025 18:11:20
Trust issues: Could there be more 'Islamic State' supporters in Syrian army?
The attack on US troops by a Syrian security forces member who was a supporter of the extremist "Islamic State" group in mid-December has consequences well beyond the four deaths that resulted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!