Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
18.12.2025 17:44:00
Truth Social plus Fusionsenergie: Trump-Firma fusioniert mit TAE Technologies
Die Medienfirma der Familie Trump, die bislang primär für Truth Social bekannt ist, macht nun auch Fusionsenergie. Dafür sorgt eine Fusion mit TAE Technologies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
