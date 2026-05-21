Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
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22.05.2026 01:59:09
Tuas terminates proposed M1-Simba deal
It terminates the acquisition as conditions for the long-stop date were not met by the deadline of May 21Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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