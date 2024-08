TUI-Aktie verliert deutlich: Barclays vergibt 'Underweight'-Rating

Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von TUI bei einem Kursziel von 7,70 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Analyst James Rowland Clark orientierte sich damit am Donnerstag an seiner Einstufung für die ehemalige Londoner Notierung. Kurzfristig ist der Experte zwar optimistisch, auch wegen der Pleite des deutschen Konkurrenten FTI. Insgesamt favorisiert er aber Jet2 (Overweight, erhöhtes Ziel 1900 Pence) aufgrund operativer Stärke, Marktanteilszuwächsen in Großbritannien und der positiven Bilanz.

Die TUI-Aktie fiel im XETRA-Handel letztlich um 4,14 Prozent auf 5,56 Euro.

/ag/mis

LONDON (dpa-AFX Broker)