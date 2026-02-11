TUI präsentierte Quartalsergebnisse

TUI präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Milliarden EUR – eine Minderung von 0,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,87 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at