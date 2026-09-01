Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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01.09.2026 18:43:27
Tupac Shakur murder trial: Duane 'Keffe D' Davis guilty
The jury reached a verdict in less than three hours in a case that had been unsolved for nearly 30 years. Davis was convicted of murder with the use of a deadly weapon and could be sentenced to life in prison.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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