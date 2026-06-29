Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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30.06.2026 01:55:21
Turkey arrests more than 200 in crackdown before NATO summit
The Ankara prosecutor's office said 209 people were detained, while 32 others remained at large. Turkey has announced a ban on demonstrations amid preparations for next month's NATO summit in the capital.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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