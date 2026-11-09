Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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09.11.2026 09:35:22
Turkey pushes for transition at COP31 as coal burns
The host of this year's UN climate summit remains heavily dependent on fossil fuels as it tries to inspire a global switch to clean energy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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