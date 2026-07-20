PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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20.07.2026 16:00:00
Turmventilator Levoit Windi Mini Pro mit Akku im Test: leise, mobil, stark
Der Levoit Windi Mini Pro ist ein kompakter Mini-Turmventilator mit Akku, Ladestation, Oszillation und Stimmungslicht. Wir haben uns ihn ganz genau angeschaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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