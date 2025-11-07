07.11.2025 06:31:29

Turning Point Brands legte Quartalsergebnis vor

Turning Point Brands lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Turning Point Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 105,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

