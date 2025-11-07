Turning Point Brands legte Quartalsergebnis vor

Turning Point Brands lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Turning Point Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 105,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

