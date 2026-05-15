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15.05.2026 06:31:29
TVS legte Quartalsergebnis vor
TVS hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
TVS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 209,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 139,87 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,88 Milliarden INR ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 838,12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte TVS ein EPS von 575,41 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat TVS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 581,55 Milliarden INR im Vergleich zu 449,93 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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