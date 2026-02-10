Tway präsentierte Quartalsergebnisse

Tway präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 22,66 KRW. Im letzten Jahr hatte Tway einen Gewinn von -192,000 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,80 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 560,3 Millionen KRW.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 491,250 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Tway ein Ergebnis je Aktie von -186,000 KRW vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tway im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,03 Milliarden KRW im Vergleich zu 5,24 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at