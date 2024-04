Tyman-Aktie im Rally-Modus: Quanex kauft Tyman für Milliardensumme - Quanex-Aktie gibt ab

• US-Bauunternehmen Quanex kauft britisches Unternehmen Tyman für Milliardenbetrag• Tymans größter Anteilseigner hat der Übernahme bereits verbindlich zugestimmt• Investoren reagieren unterschiedlich

Quanex übernimmt Tyman

Das US-amerikanische Bauunternehmen Quanex Building Products hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, den britischen Türen- und Fensterlieferanten Tyman zu übernehmen. Im Rahmen dieser Übernahme erwirbt Quanex das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Tyman für einen Unternehmenswert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. "Durch die Übernahme von Tyman durch Quanex entsteht ein umfassender Anbieter von Lösungen in der Bauproduktbranche, der auf Pro-forma-Basis im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 einen Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar erzielte", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Markenfamilie von Tyman umfasse hoch angesehene Namen, die über einen großen Kundenstamm verfügen und Produktlösungen in den vertikalen Segmenten Fenster- und Türbeschläge in den Geschäftsbereichen Nordamerika, Großbritannien und Irland sowie international anbieten. Gemeinsam soll das kombinierte Unternehmen über globale Größe und führende Positionen in einem erweiterten Angebot an differenzierten technischen Komponenten verfügen, so laut Pressemitteilung. "Diese transformative Akquisition beschleunigt unseren Weg, 'BIGGER' zu werden und schafft einen führenden Anbieter von Bauprodukten mit einer vielfältigeren geografischen Präsenz, einem breiteren Produktangebot und einem größeren Kundenstamm", sagte George Wilson, Chairman, President und Chief Executive Officer von Quanex. "Wir freuen uns darauf, unser Produkt- und Anlagenportfolio zu optimieren, um Quanex als umfassenden Lösungsanbieter für unsere Kunden zu positionieren."

Abgang von Londoner Aktienmarkt

Wie die Nachrichtenagentur Reuters außerdem berichtet, reiht sich Tyman nun in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die den Londoner Aktienmarkt verlassen. Erst im vergangenen Jahr verabschiedete sich das größte Chipunternehmen des Vereinten Königreichs, ARM, an die New Yorker Börse. Auch der Baustoffkonzern CRH sowie der Sanitärausrüstungshersteller Ferguson haben ihre Hauptnotierung in die Vereinigten Staaten verlagert.

Die Aktionäre erhalten im Rahmen der Übernahme das Recht, einen impliziten Wert von 400 Pence für jede Tyman-Aktie zu erhalten. Dabei können sie wählen, ob sie die Gegenleistung in Form einer Mischung aus 240,0 Pence in bar und 0,05715 Quanex-Stammaktien für jede Tyman-Aktie oder als Capped-All-Share-Alternative von 0,14288 Quanex-Stammaktien pro Tyman-Aktie erhalten möchten. Letztere Alternative werde jedoch gekürzt, wenn sich mehr als 25 Prozent der ausstehenden Tyman-Aktien für diese entscheiden. Nach Abschluss der Übernahme werden die Tyman-Aktionäre je nach Wahl zwischen 30 und 32 Prozent der Quanex-Aktien besitzen, auf vollständig verwässerter Basis.

Tymans größter Anteilseigner Telios mit einem Anteil von etwa 16,4 Prozent am Unternehmen habe dem Vorhaben laut der Pressemitteilung bereits verbindlich zugestimmt und sich für die Capped All-Share Alternative entschieden.

So reagieren die Investoren

Die Investoren der beiden Unternehmen reagieren unterschiedlich auf die Ankündigung der Übernahme. Während die Papiere von Quanex im NYSE-Handel zeitweise um 4,3 Prozent auf 33,15 US-Dollar zurückfallen, ging es für die Tyman-Aktie im Londoner Handel hoch hinaus. Letztlich betrug das Plus 34,46 Prozent auf 3,98 Pfund.

