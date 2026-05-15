UBE Industries legte Quartalsergebnis vor

UBE Industries hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte UBE Industries 147,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 127,18 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 245,76 JPY gegenüber -49,600 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 462,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 486,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at