Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
03.12.2025 13:21:14
Uber, Avride Introduce Robotaxis In Dallas
(RTTNews) - Uber Technologies (UBER) announced that Avride's fully electric Hyundai Ioniq 5 robotaxis are now available on Uber in Dallas. Avride is a U.S.-based autonomous vehicle startup headquartered in Austin, TX, with additional R&D hubs around the world. The company develops and operates both autonomous cars and delivery robots.
Starting December 3, riders in Dallas who request an UberX, Uber Comfort, or Uber Comfort Electric may be matched with an all-electric Avride robotaxi-at no additional cost. At launch, an on-board specialist will be monitoring behind the wheel.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)
Analysen zu Ubermehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!