Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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08.05.2026 20:04:00
Uber-backed Lime plans IPO as debt concerns mount for the e-scooter maker
Investors will soon be able to invest in an e-bike and e-scooter pure play again, following Bird’s turbulent prior run on the public market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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