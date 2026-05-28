Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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28.05.2026 06:56:41

Uber Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Uber Buy
Unternehmen:
Uber 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 70,73 		Abst. Kursziel*:
55,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 70,73 		Abst. Kursziel aktuell:
55,52%
Analyst Name::
John Colantuoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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