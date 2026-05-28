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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
Uber Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uber nach "einem weiteren Happen von Delivery Hero" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit der Aufstockung auf 25 Prozent steige die Wahrscheinlichkeit für eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten, schrieb John Colantuoni in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dieser Deal würde Uber 46 neue Märkte öffnen, den Wert von Uber One steigern und obendrein viele Cross-Selling-Chancen bieten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:09 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Uber Buy
|
Unternehmen:
Uber
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 70,73
|
Abst. Kursziel*:
55,52%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 70,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,52%
|
Analyst Name::
John Colantuoni
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KGV*:
-
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