Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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26.05.2026 18:48:07
Uber Technologies vs. Lyft: Comparing Quarterly Revenue Trajectories
These ride-sharing leaders are making moves amid massive changes in transportation driven by artificial intelligence (AI) and self-driving technology. Uber Technologies (NYSE:UBER) and Lyft (NASDAQ:LYFT) are posting strong growth for their services, but the head-to-head comparison of recent growth and revenue size may give investors a big clue as to which company is best positioned to win.Uber Technologies operates a global technology network that connects consumers with independent providers for ridesharing, restaurant meal delivery, and freight transportation services.The company announced a 21% year-over-year increase in revenue for the first quarter, along with new initiatives in robotaxis and expansion into hotel bookings. Uber has scaled its ridesharing platform into a profitable business, with operating profit reaching $1.9 billion in the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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