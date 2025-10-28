Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
28.10.2025 16:43:55
Uber To Reportedly Invest In Pony AI And WeRide
(RTTNews) - Tuesday, Uber Technologies, Inc. (UBER) is planning to make strategic investments in Pony AI and WeRide, two of China's leading autonomous driving companies, who have filed prospectuses for initial public offerings in Hong Kong, according to several media reports.
The company intends to invest about $100 million in Guangzhou-based Pony AI's share sale, whereas it has not disclosed expected amount in WeRide's listing.
However, the investment discussions are ongoing and may change later, the reports added.
Currently, Uber's stock is trading at $96.42 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
