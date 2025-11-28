UBM Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UBM Development äußerte sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,5 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at