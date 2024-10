UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Das organische Wachstum habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Konsumgüterkonzerns auf das Gesamtjahr erscheine aber zuversichtlich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:47 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 131,40 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 15,53 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 142 224 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2024 um 2,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2024 werden von Experten am 26.02.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 05:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.