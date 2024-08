UBS AG: Hannover Rück-Aktie erhält Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Der Rückversicherer habe durch die Bank ein starkes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 231,80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42 237 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 10,6 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen.

