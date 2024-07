UBS-Aktie dennoch in Grün: Credit Suisse erhält Rekordstrafe in Südkorea für unerlaubte Leerverkäufe

Das Land geht damit gegen Praktiken vor, die es als schädlich für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Märkte ansieht.

Die Securities- und Futures-Commission (SFC) des Landes hat die Credit Suisse AG mit einer Geldstrafe von 16,94 Milliarden Won (11,37 Millionen Euro) und Credit Suisse Singapore mit 10,23 Milliarden Won wegen Verstößen gegen die Leerverkaufsvorschriften, wie die Behörde mitteilte. Die Geldstrafen waren die höchsten bzw dritthöchsten seit der Einführung von Strafen gegen illegale Leerverkäufe im Jahr 2021.

Die Verstöße, die sich laut SFC zwischen 2021 und 2022 ereignet haben sollen, betrafen sogenannte ungedeckte Leerverkäufe, bei denen Aktien leerverkauft oder auf fallende Kurse gewettet wird, ohne die Wertpapiere vorher zu leihen. Die UBS Group, die Credit Suisse im vergangenen Jahr übernommen hat, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Im vergangenen Monat verlängerte Südkorea ein Verbot von Leerverkäufen bis März 2025.

Die UBS-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1 Prozent im Plus bei 27,25 Franken.

SEOUL (Dow Jones)