UDR Aktie

UDR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 23:52:53

UDR, Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - UDR, Inc. (UDR) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $39.19 million, or $0.12 per share. This compares with $21.40 million, or $0.06 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $431.86 million from $420.16 million last year.

UDR, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $39.19 Mln. vs. $21.40 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.06 last year. -Revenue: $431.86 Mln vs. $420.16 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.13 - $0.15 Full year EPS guidance: $0.57 - $0.59

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UDR Incmehr Nachrichten