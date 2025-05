Überaus erfolgreicher NASDAQ-Start für eToro - was Anleger jetzt wissen müssen

• Starker Börsenstart für die eToro-Aktie• Krypto-Boom treibt Geschäft• Konkurrenz zu Robinhood

Die israelische Krypto- und Aktienhandelsplattform eToro hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der US-Börse NASDAQ gefeiert. Anleger zeigten sich begeistert.

Enorm hohe Investorennachfrage

Die Aktien waren zuvor zum Preis von 52 US-Dollar ausgegeben worden, kurz vor dem Börsenstart hatte das Unternehmen der hohen Nachfrage Rechnung getragen und den IPO-Preis angehoben. Ursprünglich hatte man den Verkauf von zehn Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 46 und 50 Dollar angepeilt, brachte schlussendlich aber 11,92 Millionen Aktien zu je 52 Dollar unters Anlegervolk, womit das Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar auf 620 Millionen US-Dollar stieg.

Zum Start zeigte sich dann, wie sehr Anleger auf den Börsengang hin gefiebert hatten: Der Erstkurs wurde bei 69,69 US-Dollar markiert und lag damit mehr als 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Den ersten Handelstag beendete das Unternehmen schließlich bei 66,85 US-Dollar und bescherte Investoren, die zum Börsengang dabei gewesen waren, kräftige Zeichnungsgewinne. Die Firmenbewertung lag bei rund fünf Milliarden US-Dollar.

Kryptoboom sorgt für starke Umsatzentwicklung

Die starke Nachfrage nach Handelsmöglichkeiten für Bitcoin und Co. hat eToro 2024 ein kräftiges Umsatzplus beschert. Die Erlöse stiegen von 3,89 Milliarden US-Dollar auf 12,64 Milliarden US-Dollar und damit um satte 225 Prozent. Den überwiegenden Teil des Umsatzes machte eToro dabei mit Kryptohandel: 12,15 Milliarden US-Dollar an Erlösen erzielte das Unternehmen in diesem Bereich im vergangenen Jahr. Der Gewinn zog zeitgleich von 15 auf192 Millionen US-Dollar an.

Wie geht es für den Robinhood-Konkurrenten weiter?

Die Plattform, die Privatinvestoren den Handel mit Aktien und Kryptowährungen ermöglicht, ist als direkter Konkurrent zu Robinhood positioniert. Auch dessen Börsengang, der bereits 2021 erfolgt ist, ist als Erfolg zu werten: 38 US-Dollar hatten die Robinhood-Anteile zum Börsengang gekostet, mit einem Schlusskurs von 60,68 US-Dollar an der NASDAQ am Donnerstag hat sich der Anteilschein seitdem deutlich verteuert.

Diesen Erfolg will im besten Fall auch eToro wiederholen. Am zweiten Handelstag deuten sich aber zunächst Zurückhaltung an: So notiert die Aktie am Freitag stabil bei 65,74 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at