TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
08.12.2025 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX-600

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

03.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
26.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
22.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
