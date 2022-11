Überzeugende Titel in unsicheren Börsenzeiten: Hier sollten Anleger genauer hinschauen

Es gibt noch immer zahlreiche Belastungsfaktoren, die auf die Stimmung an den Börsen drücken. Dennoch gibt es einige Titel, die auch in unsicheren Zeiten überzeugen können. Diese Unternehmen gehören dazu.

• Marktumfeld noch immer von Unsicherheit geprägt• Wall Street-Experten heben vielversprechende Unternehmen hervor• Texas Instruments, Juniper Networks, Timken, Stride und F5 überzeugen

Das Marktumfeld gestaltet sich noch immer schwierig. Der anhaltende Ukraine-Krieg, anziehende Zinsen, in die Höhe schießende Energiepreise sowie die hohe Inflation sorgen für große Unsicherheit an den Börsen. Jedoch können langfristig orientierte Investoren auch in diesem schwierigen Marktumfeld Unternehmen finden, die sich gegen die Unsicherheit stemmen und mit den unterschiedlichsten Qualitäten überzeugen. So hat das Nachrichtenportal CNBC mithilfe von TipRanks-Daten fünf Titel herausgesucht, die von Wall Street-Analysten empfohlen werden.

Texas Instruments-Aktie

Der US-Chipkonzern Texas Instruments berichtete erst kürzlich über die Ergebnisse des dritten Quartals 2022. Dabei verbuchte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs um 13 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar, der Gewinn legte unterm Strich derweil um 18 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu. Beides lag damit über den Erwartungen. Was unter Anlegern und Analysten jedoch gleichermaßen für Stirnrunzeln sorgte, war der vorsichtige Ausblick des Halbleiterherstellers. So gab TI mit Bezug auf das aktuell trübe Konjunkturumfeld eine pessimistische Prognose für das vierte Jahresviertel 2022 ab, die deutlich unter den Vorabschätzungen lag. Dies setzte nicht nur die Texas Instruments-Aktie in Reaktion auf die Bilanz unter Druck, sondern sorgte auch bei anderen Chipkonzernen für Abschläge.

Susquehanna-Experte Christopher Rolland habe beobachtet, dass das schwache konjunkturelle Umfeld mittlerweile auch den Industriesektor erreicht hat. Dennoch hält er das TI-Papier für ein gutes langfristiges Investment, aufgrund des nachhaltigen Wettbewerbsvorteils, der über die Skalierung entstanden sei und der die kurzfristigen Probleme mehr als aufwiege. So meinte Rolland gemäß CNBC: "Der Skalenvorteil trägt dazu bei, eine unübertroffene analoge Produktbreite (ein Katalog mit 100.000 Teilen), umfassenden Service und Vertriebsunterstützung sowie Fertigungskompetenz zu bieten." So reduzierte der Analyst sein TI-Kursziel zwar von zuvor 215 auf nunmehr 195 US-Dollar, behielt seine Kaufempfehlung jedoch bei.

Juniper Networks-Aktie

Ein weiteres Unternehmen, welches sich bei Analysten der Beliebtheit erfreut, ist der Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen Juniper Networks. So zeigte sich Needham-Experte Alex Henderson angesichts des starken Quartals, welches das Tech-Unternehmen jüngst verzeichnete, überzeugt. "Juniper hat ein starkes Quartal abgeliefert, bot einen gesunden, aber immer noch angebotsbeschränkten Leitfaden und zeigte Vertrauen in seine kurz-, mittel- und langfristigen Prognosen", zitierte ihn CNBC aus der TipRanks Datenbank. So stieg der Umsatz im dritten Quartal 2022 nach 1,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,4 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn legte auf 121,5 Millionen US-Dollar zu (Vorjahr 88,9 Millionen US-Dollar).

Darüber hinaus sei die Pipeline bei dem US-Konzern weiter gut gefüllt und dürfte in den nächsten zwei bis drei Jahren noch weiteres Wachstumspotenzial ermöglichen. So sei nach Hendersons Einschätzung in diesem Zeitrahmen ein Umsatzwachstum von zehn Prozent denkbar. Auch ein "starker Cashflow, eine sich verbessernde Produktlinie und eine Expansion in die Cloud- und Unternehmensmärkte" würden zur positiven Bewertung der Aktie betragen.

Timken-Aktie

Das US-Unternehmen Timken stellt nach eigenen Angaben "Lager und mechanische Kraftübertragungsprodukte" her und fiel erst kürzlich positiv am Markt auf, als es mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Markterwartungen schlug. So stiegen die Verkäufe im dritten Quartal um 9,6 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar, organisch legten sie im Jahresvergleich 13,6 Prozent zu. Der Gewinn fiel hingegen leicht auf 87 Millionen US-Dollar (Vorjahr 88,1 Millionen US-Dollar) zurück, was angesichts der Lieferkettenprobleme und zunehmenden Kosten in 2022 immer noch ein gutes Ergebnis darstellt.

Oppenheimer-Analyst Bryan Blair reagierte auf die Zahlen mit einer Bekräftigung seines Kauf-Ratings und seines Kursziels von 84 US-Dollar. "Durch die Kombination von Timkens operativer Dynamik, dem Auftragsbestand, soliden Endmarktwerten und verbessertem Preis-/Kostenverhältnis glauben wir an die Überzeugung des Teams, die überarbeitete EPS-Prognose für 2022 erreichen zu können und nächstes Jahr weiteres Gewinnwachstum voranzutreiben", sagte Blair.

Stride-Aktie

Der Anbieter von Online-Bildungsangeboten Stride hat in seinem ersten Fiskalquartal 2023, welches am 30. September 2022 endete, ein Umsatzwachstum von 6,24 Prozent auf 425,2 Millionen US-Dollar verzeichnet, allerdings vergrößerte sich der Nettoverlust von 5,9 Millionen auf 22,7 Millionen US-Dollar. Analysten waren zuvor lediglich von einem Minus von 6,1 Millionen US-Dollar ausgegangen. Anleger quittierten die Quartalszahlen mit massiven Verkäufen, die Stride-Aktie fiel in Reaktion auf die Zahlen zeitweise um 26 Prozent auf 34,27 US-Dollar.

Wie CNBC mit Bezug auf TipRanks schreibt, sei die Stride-Aktie mittlerweile jedoch überverkauft, was sie für Anleger wieder interessant mache. Alexander Paris von Barrington Research hat sich den Quartalsbericht einmal genauer angesehen und glaubt trotz einiger Herausforderungen, die dem Unternehmen bevorstünden, weiter an die Fähigkeit des Lernspezialisten "durch laufende Bemühungen in puncto Effizienz" diese zu meistern. Stride selbst hat im Rahmen der Bilanzvorlage noch einmal bekräftigt, auf einem guten Weg zu sein, die in 2020 gesteckten Ziele für das Fiskaljahr 2025 zu erreichen. Paris wiederholte daher sein Buy-Rating und setzte das Kursziel bei 50 US-Dollar an.

F5-Aktie

Das letzte Unternehmen, welches von Wall Street-Experten lobend hervorgehoben wurde, ist der Anbieter von Multi-Cloud-Sicherheit und Anwendungsbereitstellung F5. So gehört das Unternehmen zu den Favoriten des Needham-Analysten Alex Henderson in dieser Saison. Auch F5 hat erst kürzlich über die Ergebnisse des vierten Quartals 2022 seines Gechäftsjahres, welches Ende September endete, informiert. So stieg der Umsatz in dem Jahresviertel um drei Prozent auf 700 Millionen US-Dollar. Die Gewinne sanken von 111 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nunmehr 89 Millionen US-Dollar. Mit den Ergebnissen lag das Unternehmen über den Vorabschätzungen der Analysten, auch wenn es im Bereich Softwareumsatz eine Verlangsamung gegeben habe.

Für das Fiskaljahr 2023 sieht F5 ein Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent vor, was Hendersons Sorgen angesichts des seiner Meinung nach ungünstigen Umsatzmixes etwas zerstreue. Er hob dementsprechend seine eigenen Umsatz- und EPS-Schätzungen an. Nichtsdestotrotz passte er sein Kursziel von 303 auf 200 US-Dollar nach unten an, behielt seine Kaufempfehlung jedoch bei. Er bleibt weiterhin bullish, was die F5-Aktie angeht und lobte insbesondere das beschleunigte Umsatzwachstum, die starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von 9,05 US-Dollar je Aktie sowie autorisierte Aktienrückkäufe in Summe von 1,2 Milliarden US-Dollar.

