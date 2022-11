Tesla-Beobachter prognostiziert Rückgang bei Auslieferungen - Elektroautobauer bleibt optimistisch

• Tesla kündigt Auslieferungssteigerung an• Autobauer zeigt sich optimistisch• Analysten prognostizieren weniger Auslieferungen

Mitte Oktober veröffentlichte Tesla seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022. Die Werte waren größtenteils wie erwartet ausgefallen - knapp unter den Analysten-Prognosen und dennoch so hoch wie in keinem Quartal zuvor. Der Umsatz stieg auf einen neuen Rekordwert von 21,45 Milliarden US-Dollar. Der Autobauer bekräftigte seine eigenen Pläne, in diesem Jahr eine Auslieferungssteigerung von 50 Prozent zu erreichen.

Analysten-Prognose für das vierte Quartal

Mit bisher 908.573 Auslieferungen im Jahr 2022 müsste Tesla im letzten Quartal noch einmal rund 500.000 Autos ausliefern, um dieses Wachstumsziel von 50 Prozent zu schaffen. Das entspräche der Gesamtproduktionsmenge des Jahres 2020. Tesla selbst scheint optimistisch, doch der Optimismus wird nicht von jedem geteilt: Ein Tesla-Beobachter, der sich auf Twitter Troy Teslike nennt, prognostizierte für das vierte Quartal in einem Tweet deutlich niedrigere Zahlen.

Q4 estimates were as follows on Oct 11.



Tesla Delivery Estimates for Q4 2022:

• My estimate: 400K (same as Oct 9)

• Analyst consensus: 435K (same as Oct 9)



This update includes Tesla China numbers for Q3 which were released on Oct 11. pic.twitter.com/jJACIwJzgi - Troy Teslike (@TroyTeslike) October 21, 2022

Auslieferungsziel nach privater Prognose nicht erreichbar

Den Angaben von Troy Teslike zufolge wird der Autobauer 400.000 Autos ausliefern, und auch an der Börse seien die Prognosen professioneller Analysten mit 435.000 Auslieferungen nicht ganz so optimistisch wie die von Tesla selbst. Die Differenz begründet er mit Teslas Ankündigung, Auslieferungsspitzen zum Quartalsende hin abzuschaffen. Mit der von Troy Teslike erwarteten Auslieferung würde Tesla somit nur eine Steigerung von 39,8 Prozent erzielen.

Redaktion finanzen.at