Boustead Holdings Berhad Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
ISIN: US1021062005
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26.04.2026 14:09:23
UI Boustead Reit, Fraxtor Group to develop two Japan logistics facilities
The Reit’s share of the total development cost is about 2.5 billion yen, or S$20.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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