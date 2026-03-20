BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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20.03.2026 10:06:12
UK borrowing costs hit highest since 2008 financial crisis
Economists say UK government finances are in a worse position than before the government's last energy support package in 2022.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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