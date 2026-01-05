Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
05.01.2026 06:39:20
Ukraine updates: Deadly Russian attack hits Kyiv
An overnight Russian air attack killed at least two people in Ukraine's capital. Meanwhile, Donald Trump has said he doesn't believe Russia's claim that Ukraine attacked Putin's residence. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
