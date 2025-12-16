International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
16.12.2025 09:00:26
Ukraine updates: Europe to create international commission for Ukraine war damages
European leaders are expected to sign an agreement on Ukraine compensation claims against Russia. Their meeting coincides with the ongoing US-backed peace diplomacy. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!