Ultragenyx Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A1XCY0 / ISIN: US90400D1081
|
04.11.2025 23:25:14
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Q3 Income Declines
(RTTNews) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc (RARE) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $14.26 million, or $0.39 per share. This compares with $15.37 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, Ultragenyx Pharmaceutical Inc reported adjusted earnings of $19.99 million or $0.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $680.67 million from $657.74 million last year.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.26 Mln. vs. $15.37 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.42 last year. -Revenue: $680.67 Mln vs. $657.74 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.62 - $0.68 Next quarter revenue guidance: $670 - $720 Mln
