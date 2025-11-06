Under Armour Posts Loss In Q2

(RTTNews) - Under Armour, Inc. (UAA, UA) posted a second quarter net loss of $18.8 million compared to net income of $170.4 million, last year. Net loss per share was $0.04 compared to net income of $0.39. Adjusted net income per share declined to $0.04 from $0.30. Net revenues declined to $1.33 billion from $1.40 billion, last year.

For fiscal 2026, the company projects revenue to decrease 4 to 5 percent. Adjusted earnings per share is expected to be from $0.03 to $0.05.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.