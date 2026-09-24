Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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24.09.2026 13:51:27
UNGA: Netanyahu, Abbas to speak as Middle East dominates day
Israel's Netanyahu can expect to be greeted by protests, while the Palestinian Abbas will address the body via video after the US denied him a visa. Beyond the Middle East, rising sea levels will be on the day 3 agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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