UniCredit-Aktie stärker: UniCredit will offenbar für Luminor bieten

Im Rahmen des vom Luminor-Mehrheitseigner Blackstone angestoßenen Verkaufsprozesses habe im vergangenen Monat bereits die ungarische OTP Bank eine Offerte eingereicht, schreibt Bloomberg unter Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen.

Von Blackstone gemanagte Fonds halten rund 80 Prozent an Luminor, der norwegischen DNB Bank gehören die restlichen rund 20 Prozent. Luminor ist in allen drei Staaten des Baltikums - Estland, Lettland und Litauen - tätig.

Luminor, UniCredit, OTP Bank und Blackstone reagierten nicht umgehend auf eine Bitte von Dow Jones Newswires um Stellungnahme.

Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand an der EURONEXT zeitweise 0,34 Prozent fester bei 35,035 Euro.

JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 43 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UniCredit nach Aussagen von Vorstandschef Andrea Orcel von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ton sei zuversichtlich gewesen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bank sei gut aufgestellt, um Zinssenkungen zu verkraften. Positiv seien zudem unter anderem auch die Zunahme an Investitionen in Digitales und Technologie und der sehr disziplinierte Ansatz im Bereich Übernahmen und Fusionen. Die UniCredit-Aktie notiert in Mailand an der EURONEXT zeitweise 0,54 Prozent fester bei 35,105 Euro.

ROM (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)