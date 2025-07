UniCredit zieht Übernahmeofferte für Banco BPM zurück

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--UniCredit hat ihr Übernahmeangebot für die ebenfalls italienische Bank Banco BPM zurückgezogen. Die Großbank begründete ihre Entscheidung mit einer Sonderregelung, die es der italienischen Regierung ermöglicht, Unternehmenstransaktionen mit Auflagen zu versehen.

Unicredit, die zweitgrößte italienische Bank, hatte im November angeboten, BPM für 10,1 Milliarden Euro zu kaufen. Der Kaufpreis sollte ausschließlich in Aktien gezahlt werden.

BPM hat das Angebot stets zurückgewiesen. Die italienische Regierung stellte derweil Bedingungen für eine etwaige Übernahme auf. Unter anderem sollte Unicredit ihre Geschäftstätigkeit in Russland vollständig einstellen.

Bevor Unicredit ihr Angebot zurückzog, hatte die italienische Nationale Kommission für Unternehmen und Börse am Dienstag die Offerte zum zweiten Mal für einen Zeitraum von 30 Tagen ausgesetzt. Das Angebot von Unicredit an die BPM-Aktionäre wäre am Mittwoch ausgelaufen.

