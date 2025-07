UniCredit-Aktie steigt dennoch: Bank Austria macht weniger Gewinn

Der Nettogewinn belief sich auf 673 Mio. Euro, nach 682 Mio. Euro im Halbjahr 2024. In einem niedrigeren Zinsumfeld sank der Zinsüberschuss um 8,5 Prozent auf 727 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss zog dagegen um 6,9 Prozent auf 421 Mio. Euro an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Die Gesamteinnahmen gingen um 0,9 Prozent auf 1,33 Mrd. Euro zurück, die operativen Kosten stiegen um 1,3 Prozent auf 518 Mio. Euro. Für die nun wieder höhere Bankenabgabe in Österreich fielen im Halbjahr 36 Mio. Euro an, nach 11 Mio. Euro im Halbjahr 2024. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) verschlechterte sich leicht von 38,0 Prozent auf 38,8 Prozent. Beim Gewinn vor Steuern gab es dennoch einen Zuwachs um 1,2 Prozent auf 830 Mio. Euro.

Das Kreditvolumen ging um 1,1 Prozent auf 59,9 Mrd. Euro zurück, auch die Einlagen sanken um 1,1 Prozent auf 58,8 Mrd. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter fiel um 2,5 Prozent von 4.562 auf 4.448 Vollzeitäquivalente.

Für die Aktie der Bank Austria-Mutter UniCredit geht es am Mittwoch an der italienischen Börse zeitweise um 4,37 Prozent rauf auf 60,62 Euro.

bel/hel

APA