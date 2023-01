United Internet-Aktie unentschlossen: IONOS-Börsengang soll eine halbe Milliarde Euro einbringen

Bei der Erstnotiz (IPO - initial public offering) rechnen United Internet und Miteigentümer Warburg Pincus mit einer Bewertung von bis zu 3,4 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. United Internet und der Finanzinvestor wollten mit dem Verkauf von rund 15 Prozent der Anteile dem Vernehmen nach bis zu 500 Millionen Euro brutto erlösen. Im Dezember hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, United Internet erhoffe sich eine Gesamtbewertung von bis zu fünf Milliarden Euro.

United Internet und Warburg Pincus wollten die Informationen auf Nachfrage vom Bloomberg nicht kommentieren. United Internet unter der Führung von Chef und Großaktionär Ralph Dommermuth hält rund drei Viertel der Anteile an IONOS, Warburg Pincus den Rest. Durch den Börsengang erhofft sich IONOS schnelleres Wachstum und eine Stärkung der Marke. Angestrebt wird der Börsengang noch im ersten Quartal an der Frankfurter Börse. Bei der Erstnotiz sollen bestehende Aktien der Eigentümer an Investoren verkauft werden. Nach dem Börsengang will der Mutterkonzern demnach weiter die Mehrheit an IONOS halten.

IONOS-Börsengang soll eine halbe Milliarde Euro einbringen

Der kürzlich angekündigte Börsengang des Webhosters IONOS soll bereits am 8. Februar stattfinden. Die beiden verkaufenden Aktionäre United Internet und Warburg Pincus bieten dafür ab dem kommenden Montag jeweils 15 Prozent ihrer Aktien zur Zeichnung an, insgesamt 21 Millionen Aktien, wie es in einer Mitteilung von United Internet aus Montabaur heißt. Darüber hinaus ist bei Bedarf eine Mehrzuteilung von weiteren 3,15 Millionen Aktien reserviert.

Angeboten werden die Aktien in einer Preisspanne von 18,50 bis 22,50 Euro. Im Falle einer vollständigen Platzierung ergäbe sich ein Gesamterlös von 447 bis 543 Millionen Euro, und der Streubesitz läge bei 17,3 Prozent. Die Zeichnungsfrist soll bis zum 7. Februar laufen. Die genauen Konditionen lassen sich wie üblich dem Wertpapierprospekt entnehmen, der nach der Billigung durch die Finanzaufsicht Bafin im Tagesverlauf veröffentlicht werden soll, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

United Internet ist derzeit mit 75,1 Prozent an IONOS beteiligt, der Finanzinvestor Warburg Pincus mit 24,9 Prozent.

