UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

Buffett-Investment 18.08.2025 19:24:40

UnitedHealth-Aktie profitiert von neuem Kursziel der Bank of America

Nachdem am Freitag der Einstieg von Starinvestor Warren Buffett den Aktienkurs von UnitedHealth zweistellig hat steigen lassen, kommt am Montag weiterer Rückenwind.

• Buffett-Gesellschaft beteiligt sich an UnitedHealth
• BofA-Analyst hebt den Daumen
• Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil

Die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth klettert am Montag an der NYSE zeitweise um 3,13 Prozent auf 313,54 US-Dollar. Angetrieben wird sie von einer Analyse der Bank of America (BofA), in welcher das Kursziel von ursprünglich 290 auf nun 325 US-Dollar angehoben wurde und das Neutral-Rating bekräftigt wurde.

Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil

Wie "aktiencheck" berichtet, sieht BofA-Stratege Kevin Fischbeck bei UnitedHealth nach den Turbulenzen der vergangenen Monate nun sichtbare Stabilisierungstendenzen. Positiv hob er hervor, dass die kurzfristige Visibilität moderat zunehme und dass Bewertungsabschläge teilweise zurückkommen.

Auf der anderen Seite seien die großen Unwägbarkeiten noch nicht völlig ausgeräumt. So seien zentrale Kostentreiber und regulatorische Faktoren noch nicht final geklärt, so der Stratege.

Berkshire Hathaway steigt ein

Zuvor war die UnitedHealth-Aktie am Freitag ins Rampenlicht gestoßen worden, als aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging, dass Berkshire Hathaway, die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von UnitedHealth erworben hat. Im Freitagshandel zogen die Aktien letztlich um 11,98 Prozent an und schlossen bei 304,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Bank of America Corp. 40,11 -1,97% Bank of America Corp.
UnitedHealth Inc. 269,70 3,16% UnitedHealth Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Vor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

