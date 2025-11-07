|
07.11.2025 06:31:29
Unity Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Unity Software hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 470,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unity Software einen Umsatz von 446,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
